JobIess Cijena danas

Trenutačna cijena JobIess (JOBIESS) danas je $ 0.00072639, s promjenom od 3.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JOBIESS u USD je $ 0.00072639 po JOBIESS.

JobIess trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 726,450, s količinom u optjecaju od 1.00B JOBIESS. Tijekom posljednja 24 sata, JOBIESS trgovao je između $ 0.00068182 (niska) i $ 0.00075672 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01618855, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00068182.

U kratkoročnim performansama, JOBIESS se kretao +1.43% u posljednjem satu i -25.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu JobIess (JOBIESS)

Tržišna kapitalizacija $ 726.45K$ 726.45K $ 726.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 726.45K$ 726.45K $ 726.45K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

