JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomika
JOBCOIN (JOBCOIN) Informacije
JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.
JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JOBCOIN (JOBCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
JOBCOIN (JOBCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike JOBCOIN (JOBCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj JOBCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja JOBCOIN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku JOBCOIN tokena, istražite JOBCOIN cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.