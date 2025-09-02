JOBCOIN (JOBCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00641358 $ 0.00641358 $ 0.00641358 24-satna najniža cijena $ 0.007051 $ 0.007051 $ 0.007051 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00641358$ 0.00641358 $ 0.00641358 24-satna najviša cijena $ 0.007051$ 0.007051 $ 0.007051 Najviša cijena ikada $ 0.01110616$ 0.01110616 $ 0.01110616 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) +3.94% Promjena cijene (7D) +23.38% Promjena cijene (7D) +23.38%

JOBCOIN (JOBCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00673065. Tijekom protekla 24 sata, JOBCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00641358 i najviše cijene $ 0.007051, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JOBCOIN je $ 0.01110616, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JOBCOIN se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, +3.94% u posljednjih 24 sata i +23.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JOBCOIN (JOBCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,873,405.92 999,873,405.92 999,873,405.92

Trenutačna tržišna kapitalizacija JOBCOIN je $ 6.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JOBCOIN je 999.87M, s ukupnom količinom od 999873405.92. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.78M.