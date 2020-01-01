Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jito Staked SOL (JITOSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jito Staked SOL (JITOSOL) Informacije The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Službena web stranica: https://www.jito.network/ Kupi JITOSOL odmah!

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jito Staked SOL (JITOSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.06B $ 3.06B $ 3.06B Ukupna količina: $ 12.09M $ 12.09M $ 12.09M Količina u optjecaju: $ 12.09M $ 12.09M $ 12.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.06B $ 3.06B $ 3.06B Povijesni maksimum: $ 339.52 $ 339.52 $ 339.52 Povijesni minimum: $ 0.57898 $ 0.57898 $ 0.57898 Trenutna cijena: $ 252.92 $ 252.92 $ 252.92 Saznajte više o cijeni Jito Staked SOL (JITOSOL)

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jito Staked SOL (JITOSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JITOSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JITOSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JITOSOL tokena, istražite JITOSOL cijenu tokena uživo!

