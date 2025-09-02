Jito Staked SOL (JITOSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 238.51 $ 238.51 $ 238.51 24-satna najniža cijena $ 250.77 $ 250.77 $ 250.77 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 238.51$ 238.51 $ 238.51 24-satna najviša cijena $ 250.77$ 250.77 $ 250.77 Najviša cijena ikada $ 339.52$ 339.52 $ 339.52 Najniža cijena $ 0.57898$ 0.57898 $ 0.57898 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +8.36% Promjena cijene (7D) +8.36%

Jito Staked SOL (JITOSOL) cijena u stvarnom vremenu je $249.15. Tijekom protekla 24 sata, JITOSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 238.51 i najviše cijene $ 250.77, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JITOSOL je $ 339.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.57898.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JITOSOL se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +8.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jito Staked SOL (JITOSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.03B$ 3.03B $ 3.03B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.03B$ 3.03B $ 3.03B Količina u optjecaju 12.16M 12.16M 12.16M Ukupna količina 12,157,879.69571713 12,157,879.69571713 12,157,879.69571713

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jito Staked SOL je $ 3.03B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JITOSOL je 12.16M, s ukupnom količinom od 12157879.69571713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03B.