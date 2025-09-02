Više o JITOSOL

Jito Staked SOL Cijena (JITOSOL)

1 JITOSOL u USD cijena uživo:

$249.13
$249.13$249.13
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jito Staked SOL (JITOSOL)
Jito Staked SOL (JITOSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 238.51
$ 238.51$ 238.51
24-satna najniža cijena
$ 250.77
$ 250.77$ 250.77
24-satna najviša cijena

$ 238.51
$ 238.51$ 238.51

$ 250.77
$ 250.77$ 250.77

$ 339.52
$ 339.52$ 339.52

$ 0.57898
$ 0.57898$ 0.57898

-0.20%

+0.00%

+8.36%

+8.36%

Jito Staked SOL (JITOSOL) cijena u stvarnom vremenu je $249.15. Tijekom protekla 24 sata, JITOSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 238.51 i najviše cijene $ 250.77, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JITOSOL je $ 339.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.57898.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JITOSOL se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +8.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jito Staked SOL (JITOSOL)

$ 3.03B
$ 3.03B$ 3.03B

--
----

$ 3.03B
$ 3.03B$ 3.03B

12.16M
12.16M 12.16M

12,157,879.69571713
12,157,879.69571713 12,157,879.69571713

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jito Staked SOL je $ 3.03B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JITOSOL je 12.16M, s ukupnom količinom od 12157879.69571713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.03B.

Jito Staked SOL (JITOSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jito Staked SOL u USD iznosila je $ +0.00272692.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jito Staked SOL u USD iznosila je $ +67.3800761700.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jito Staked SOL u USD iznosila je $ +86.1947131650.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jito Staked SOL u USD iznosila je $ +60.06839281183331.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00272692+0.00%
30 dana$ +67.3800761700+27.04%
60 dana$ +86.1947131650+34.60%
90 dana$ +60.06839281183331+31.77%

Što je Jito Staked SOL (JITOSOL)

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Jito Staked SOL (JITOSOL)

Službena web-stranica

Jito Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jito Staked SOL (JITOSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jito Staked SOL (JITOSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jito Staked SOL.

Provjerite Jito Staked SOL predviđanje cijene sada!

JITOSOL u lokalnim valutama

Jito Staked SOL (JITOSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jito Staked SOL (JITOSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JITOSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jito Staked SOL (JITOSOL)

Koliko Jito Staked SOL (JITOSOL) vrijedi danas?
Cijena JITOSOL uživo u USD je 249.15 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JITOSOL u USD?
Trenutačna cijena JITOSOL u USD je $ 249.15. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jito Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za JITOSOL je $ 3.03B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JITOSOL?
Količina u optjecaju za JITOSOL je 12.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JITOSOL?
JITOSOL je postigao ATH cijenu od 339.52 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JITOSOL?
JITOSOL je vidio ATL cijenu od 0.57898 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JITOSOL?
24-satni obujam trgovanja za JITOSOL je -- USD.
Hoće li JITOSOL još narasti ove godine?
JITOSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JITOSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
