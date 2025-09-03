JINX (JINX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00288201$ 0.00288201 $ 0.00288201 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +7.20% Promjena cijene (1D) +29.01% Promjena cijene (7D) +33.62% Promjena cijene (7D) +33.62%

JINX (JINX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JINXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JINX je $ 0.00288201, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JINX se promijenio za +7.20% u posljednjih sat vremena, +29.01% u posljednjih 24 sata i +33.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JINX (JINX)

Tržišna kapitalizacija $ 32.27K$ 32.27K $ 32.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.27K$ 32.27K $ 32.27K Količina u optjecaju 789.89M 789.89M 789.89M Ukupna količina 789,889,535.4375496 789,889,535.4375496 789,889,535.4375496

Trenutačna tržišna kapitalizacija JINX je $ 32.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JINX je 789.89M, s ukupnom količinom od 789889535.4375496. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.27K.