JinPeng (JIN) Informacije JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! Službena web stranica: https://www.jinpengsol.com/ Kupi JIN odmah!

JinPeng (JIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JinPeng (JIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.33K $ 100.33K $ 100.33K Ukupna količina: $ 852.76M $ 852.76M $ 852.76M Količina u optjecaju: $ 852.76M $ 852.76M $ 852.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.33K $ 100.33K $ 100.33K Povijesni maksimum: $ 0.00143454 $ 0.00143454 $ 0.00143454 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011766 $ 0.00011766 $ 0.00011766 Saznajte više o cijeni JinPeng (JIN)

JinPeng (JIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JinPeng (JIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JIN tokena, istražite JIN cijenu tokena uživo!

JIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JIN? Naša JIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

