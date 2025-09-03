JinPeng (JIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00143454$ 0.00143454 $ 0.00143454 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.09% Promjena cijene (1D) +3.00% Promjena cijene (7D) -13.28% Promjena cijene (7D) -13.28%

JinPeng (JIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JIN je $ 0.00143454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JIN se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +3.00% u posljednjih 24 sata i -13.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JinPeng (JIN)

Tržišna kapitalizacija $ 104.54K$ 104.54K $ 104.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.54K$ 104.54K $ 104.54K Količina u optjecaju 852.76M 852.76M 852.76M Ukupna količina 852,762,337.3129245 852,762,337.3129245 852,762,337.3129245

Trenutačna tržišna kapitalizacija JinPeng je $ 104.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JIN je 852.76M, s ukupnom količinom od 852762337.3129245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.54K.