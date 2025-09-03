Više o JIN

JIN Informacije o cijeni

JIN Službena web stranica

JIN Tokenomija

JIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

JinPeng Logotip

JinPeng Cijena (JIN)

Neuvršten

1 JIN u USD cijena uživo:

$0.00012259
$0.00012259$0.00012259
+2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena JinPeng (JIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:06:51 (UTC+8)

JinPeng (JIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143454
$ 0.00143454$ 0.00143454

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

+3.00%

-13.28%

-13.28%

JinPeng (JIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JIN je $ 0.00143454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JIN se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +3.00% u posljednjih 24 sata i -13.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JinPeng (JIN)

$ 104.54K
$ 104.54K$ 104.54K

--
----

$ 104.54K
$ 104.54K$ 104.54K

852.76M
852.76M 852.76M

852,762,337.3129245
852,762,337.3129245 852,762,337.3129245

Trenutačna tržišna kapitalizacija JinPeng je $ 104.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JIN je 852.76M, s ukupnom količinom od 852762337.3129245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.54K.

JinPeng (JIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JinPeng u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JinPeng u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JinPeng u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JinPeng u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.00%
30 dana$ 0-64.95%
60 dana$ 0+432.72%
90 dana$ 0--

Što je JinPeng (JIN)

JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs JinPeng (JIN)

Službena web-stranica

JinPeng Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JinPeng (JIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JinPeng (JIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JinPeng.

Provjerite JinPeng predviđanje cijene sada!

JIN u lokalnim valutama

JinPeng (JIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JinPeng (JIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JinPeng (JIN)

Koliko JinPeng (JIN) vrijedi danas?
Cijena JIN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JIN u USD?
Trenutačna cijena JIN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JinPeng?
Tržišna kapitalizacija za JIN je $ 104.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JIN?
Količina u optjecaju za JIN je 852.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JIN?
JIN je postigao ATH cijenu od 0.00143454 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JIN?
JIN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JIN?
24-satni obujam trgovanja za JIN je -- USD.
Hoće li JIN još narasti ove godine?
JIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:06:51 (UTC+8)

JinPeng (JIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.