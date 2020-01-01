JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JindoJinju (JINDOJINJU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JindoJinju (JINDOJINJU) Informacije JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. Službena web stranica: https://x.com/JindoJinju Bijela knjiga: https://jindojinju.gitbook.io/jindojinju-docs

JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JindoJinju (JINDOJINJU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.65K $ 31.65K $ 31.65K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 949.87M $ 949.87M $ 949.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.32K $ 33.32K $ 33.32K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni JindoJinju (JINDOJINJU)

JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JindoJinju (JINDOJINJU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JINDOJINJU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JINDOJINJU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JINDOJINJU tokena, istražite JINDOJINJU cijenu tokena uživo!

