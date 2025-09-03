JindoJinju (JINDOJINJU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) -5.80% Promjena cijene (7D) -5.80%

JindoJinju (JINDOJINJU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JINDOJINJUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JINDOJINJU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JINDOJINJU se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -5.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JindoJinju (JINDOJINJU)

Tržišna kapitalizacija $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Količina u optjecaju 949.87M 949.87M 949.87M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JindoJinju je $ 31.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JINDOJINJU je 949.87M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.94K.