Više o JINDOJINJU

JINDOJINJU Informacije o cijeni

JINDOJINJU Bijela knjiga

JINDOJINJU Službena web stranica

JINDOJINJU Tokenomija

JINDOJINJU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

JindoJinju Logotip

JindoJinju Cijena (JINDOJINJU)

Neuvršten

1 JINDOJINJU u USD cijena uživo:

--
----
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena JindoJinju (JINDOJINJU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:06:42 (UTC+8)

JindoJinju (JINDOJINJU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+0.58%

-5.80%

-5.80%

JindoJinju (JINDOJINJU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JINDOJINJUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JINDOJINJU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JINDOJINJU se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -5.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JindoJinju (JINDOJINJU)

$ 31.29K
$ 31.29K$ 31.29K

--
----

$ 32.94K
$ 32.94K$ 32.94K

949.87M
949.87M 949.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JindoJinju je $ 31.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JINDOJINJU je 949.87M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.94K.

JindoJinju (JINDOJINJU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JindoJinju u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JindoJinju u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JindoJinju u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JindoJinju u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.58%
30 dana$ 0-9.97%
60 dana$ 0+51.15%
90 dana$ 0--

Što je JindoJinju (JINDOJINJU)

JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs JindoJinju (JINDOJINJU)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

JindoJinju Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JindoJinju (JINDOJINJU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JindoJinju (JINDOJINJU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JindoJinju.

Provjerite JindoJinju predviđanje cijene sada!

JINDOJINJU u lokalnim valutama

JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JindoJinju (JINDOJINJU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JINDOJINJU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JindoJinju (JINDOJINJU)

Koliko JindoJinju (JINDOJINJU) vrijedi danas?
Cijena JINDOJINJU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JINDOJINJU u USD?
Trenutačna cijena JINDOJINJU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JindoJinju?
Tržišna kapitalizacija za JINDOJINJU je $ 31.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JINDOJINJU?
Količina u optjecaju za JINDOJINJU je 949.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JINDOJINJU?
JINDOJINJU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JINDOJINJU?
JINDOJINJU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JINDOJINJU?
24-satni obujam trgovanja za JINDOJINJU je -- USD.
Hoće li JINDOJINJU još narasti ove godine?
JINDOJINJU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JINDOJINJU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:06:42 (UTC+8)

JindoJinju (JINDOJINJU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.