Jill Boden (JILLBODEN) Informacije Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market. Službena web stranica: https://jillboden.fun/

Jill Boden (JILLBODEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jill Boden (JILLBODEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.89K $ 10.89K $ 10.89K Ukupna količina: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Količina u optjecaju: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.89K $ 10.89K $ 10.89K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

Jill Boden (JILLBODEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jill Boden (JILLBODEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JILLBODEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JILLBODEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

