Jill Boden Logotip

Jill Boden Cijena (JILLBODEN)

Neuvršten

1 JILLBODEN u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jill Boden (JILLBODEN)
Jill Boden (JILLBODEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Jill Boden (JILLBODEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JILLBODENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JILLBODEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JILLBODEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jill Boden (JILLBODEN)

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

--
----

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

998.23M
998.23M 998.23M

998,232,748.8273693
998,232,748.8273693 998,232,748.8273693

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jill Boden je $ 10.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JILLBODEN je 998.23M, s ukupnom količinom od 998232748.8273693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.89K.

Jill Boden (JILLBODEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jill Boden u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jill Boden u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jill Boden u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jill Boden u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.54%
60 dana$ 0+27.72%
90 dana$ 0--

Što je Jill Boden (JILLBODEN)

Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market.

Resurs Jill Boden (JILLBODEN)

Službena web-stranica

Jill Boden Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jill Boden (JILLBODEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jill Boden (JILLBODEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jill Boden.

Provjerite Jill Boden predviđanje cijene sada!

JILLBODEN u lokalnim valutama

Jill Boden (JILLBODEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jill Boden (JILLBODEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JILLBODEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jill Boden (JILLBODEN)

Koliko Jill Boden (JILLBODEN) vrijedi danas?
Cijena JILLBODEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JILLBODEN u USD?
Trenutačna cijena JILLBODEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jill Boden?
Tržišna kapitalizacija za JILLBODEN je $ 10.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JILLBODEN?
Količina u optjecaju za JILLBODEN je 998.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JILLBODEN?
JILLBODEN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JILLBODEN?
JILLBODEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JILLBODEN?
24-satni obujam trgovanja za JILLBODEN je -- USD.
Hoće li JILLBODEN još narasti ove godine?
JILLBODEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JILLBODEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.