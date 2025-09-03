Jill Boden (JILLBODEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00%

Jill Boden (JILLBODEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JILLBODENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JILLBODEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JILLBODEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jill Boden (JILLBODEN)

Tržišna kapitalizacija $ 10.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.89K Količina u optjecaju 998.23M Ukupna količina 998,232,748.8273693

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jill Boden je $ 10.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JILLBODEN je 998.23M, s ukupnom količinom od 998232748.8273693. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.89K.