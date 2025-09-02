Više o JUSD

JUSD Informacije o cijeni

JUSD Bijela knjiga

JUSD Službena web stranica

JUSD Tokenomija

JUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Jigsaw USD Logotip

Jigsaw USD Cijena (JUSD)

Neuvršten

1 JUSD u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Jigsaw USD (JUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:04:03 (UTC+8)

Jigsaw USD (JUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.995177
$ 0.995177$ 0.995177

--

--

-0.00%

-0.00%

Jigsaw USD (JUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, JUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUSD je $ 1.007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.995177.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jigsaw USD (JUSD)

$ 528.43K
$ 528.43K$ 528.43K

--
----

$ 528.43K
$ 528.43K$ 528.43K

527.73K
527.73K 527.73K

527,730.9698137017
527,730.9698137017 527,730.9698137017

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jigsaw USD je $ 528.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUSD je 527.73K, s ukupnom količinom od 527730.9698137017. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 528.43K.

Jigsaw USD (JUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jigsaw USD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jigsaw USD u USD iznosila je $ +0.0028740712.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jigsaw USD u USD iznosila je $ +0.0004381377.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jigsaw USD u USD iznosila je $ +0.0022774935781419.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0028740712+0.29%
60 dana$ +0.0004381377+0.04%
90 dana$ +0.0022774935781419+0.23%

Što je Jigsaw USD (JUSD)

Jigsaw Finance is a DeFi protocol focused on dynamic collateral management and stablecoin issuance. The platform introduces a CDP (Collateralized Debt Position)-based system that allows users to deposit a variety of supported cryptoassets as collateral to mint the protocol’s native stablecoin, jUSD. Jigsaw Finance is designed to increase composability within the DeFi ecosystem. Unlike traditional CDP systems where collateral remains locked until debt repayment, Jigsaw enables users to dynamically reallocate their collateral across whitelisted protocols. This functionality allows users to pursue optimal yield opportunities while maintaining active debt positions. Supported collateral types can be moved into yield-optimizing platforms, liquidity pools, or lending markets without requiring loan closure. The minting process allows users to borrow jUSD against eligible collateral at a protocol-defined Loan-to-Value (LTV) ratio, depending on the specific asset. A minting fee applies upon creation of each debt position. Once minted, jUSD can be used within the Jigsaw ecosystem for various financial strategies, such as looping, liquidity provision, or leveraged exposure to underlying assets. Borrowing activity is governed by parameters including maximum LTV ratios, borrowing interest rates, and liquidation thresholds to maintain systemic stability. Health ratios are continuously monitored, and users whose positions fall below minimum collateral requirements are subject to liquidation mechanisms designed to protect the solvency of the protocol. Jigsaw Finance integrates with external yield platforms such as Pendle, Spectra, Reservoir, and others, allowing users to deposit their collateral into third-party venues while maintaining their borrowing capacity. This structure optimizes capital efficiency, as users can generate yield on their collateral without sacrificing liquidity access. In addition to core integrations, Jigsaw extends composability by partnering with leading protocols including Aave, Dinero, Fluid, Nucleus, Elixir, Usual, and EtherFi pools. Users can redeploy collateral across these whitelisted DeFi protocols to maximize yield potential. Jigsaw also supports seamless collateral asset swapping without requiring debt repayment. Users can swap between collateralized assets (e.g., BTC ↔️ ETH or USDC ↔️ USDe) while keeping their CDP positions intact. This enhances flexibility and enables users to adjust their strategies dynamically as market conditions change. The stablecoin jUSD is pegged to the U.S. dollar and is backed by overcollateralized debt positions. It is designed for use within DeFi applications, including payments, trading, liquidity mining, and additional yield farming opportunities, offering a stable and predictable unit of account. All collateral deposited through Jigsaw flows directly into partner protocols, enhancing liquidity and value within their ecosystems. By combining dynamic collateral management, stablecoin issuance, and deep DeFi integrations, Jigsaw Finance offers users a flexible framework for capital optimization and yield generation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Jigsaw USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jigsaw USD (JUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jigsaw USD (JUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jigsaw USD.

Provjerite Jigsaw USD predviđanje cijene sada!

JUSD u lokalnim valutama

Jigsaw USD (JUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jigsaw USD (JUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jigsaw USD (JUSD)

Koliko Jigsaw USD (JUSD) vrijedi danas?
Cijena JUSD uživo u USD je 1.001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUSD u USD?
Trenutačna cijena JUSD u USD je $ 1.001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jigsaw USD?
Tržišna kapitalizacija za JUSD je $ 528.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUSD?
Količina u optjecaju za JUSD je 527.73K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUSD?
JUSD je postigao ATH cijenu od 1.007 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUSD?
JUSD je vidio ATL cijenu od 0.995177 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUSD?
24-satni obujam trgovanja za JUSD je -- USD.
Hoće li JUSD još narasti ove godine?
JUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:04:03 (UTC+8)

Jigsaw USD (JUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.