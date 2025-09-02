Jigsaw USD (JUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Najniža cijena $ 0.995177$ 0.995177 $ 0.995177 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Jigsaw USD (JUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, JUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUSD je $ 1.007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.995177.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jigsaw USD (JUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 528.43K$ 528.43K $ 528.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 528.43K$ 528.43K $ 528.43K Količina u optjecaju 527.73K 527.73K 527.73K Ukupna količina 527,730.9698137017 527,730.9698137017 527,730.9698137017

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jigsaw USD je $ 528.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUSD je 527.73K, s ukupnom količinom od 527730.9698137017. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 528.43K.