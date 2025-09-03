Jiffpom (JIFF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.101729$ 0.101729 $ 0.101729 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.04% Promjena cijene (1D) +2.28% Promjena cijene (7D) +4.77% Promjena cijene (7D) +4.77%

Jiffpom (JIFF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JIFFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JIFF je $ 0.101729, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JIFF se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i +4.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jiffpom (JIFF)

Tržišna kapitalizacija $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Količina u optjecaju 99.42M 99.42M 99.42M Ukupna količina 99,420,991.752449 99,420,991.752449 99,420,991.752449

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jiffpom je $ 23.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JIFF je 99.42M, s ukupnom količinom od 99420991.752449. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.39K.