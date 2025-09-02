Više o JHH

JHH Logotip

JHH Cijena (JHH)

Neuvršten

1 JHH u USD cijena uživo:

--
----
-15.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena JHH (JHH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:03:55 (UTC+8)

JHH (JHH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-15.56%

-12.93%

-12.93%

JHH (JHH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JHHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JHH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JHH se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -15.56% u posljednjih 24 sata i -12.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JHH (JHH)

$ 305.07K
$ 305.07K$ 305.07K

--
----

$ 305.07K
$ 305.07K$ 305.07K

10.00T
10.00T 10.00T

9,999,990,062,593.0
9,999,990,062,593.0 9,999,990,062,593.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JHH je $ 305.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JHH je 10.00T, s ukupnom količinom od 9999990062593.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 305.07K.

JHH (JHH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JHH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JHH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JHH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JHH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-15.56%
30 dana$ 0-35.83%
60 dana$ 0-13.59%
90 dana$ 0--

Što je JHH (JHH)

$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.

Resurs JHH (JHH)

Službena web-stranica

JHH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JHH (JHH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JHH (JHH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JHH.

Provjerite JHH predviđanje cijene sada!

JHH u lokalnim valutama

JHH (JHH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JHH (JHH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JHH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JHH (JHH)

Koliko JHH (JHH) vrijedi danas?
Cijena JHH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JHH u USD?
Trenutačna cijena JHH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JHH?
Tržišna kapitalizacija za JHH je $ 305.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JHH?
Količina u optjecaju za JHH je 10.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JHH?
JHH je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JHH?
JHH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JHH?
24-satni obujam trgovanja za JHH je -- USD.
Hoće li JHH još narasti ove godine?
JHH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JHH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.