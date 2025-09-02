JHH (JHH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.34%
Promjena cijene (1D) -15.56%
Promjena cijene (7D) -12.93%

JHH (JHH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JHHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JHH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JHH se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -15.56% u posljednjih 24 sata i -12.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JHH (JHH)

Tržišna kapitalizacija $ 305.07K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 305.07K
Količina u optjecaju 10.00T
Ukupna količina 9,999,990,062,593.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JHH je $ 305.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JHH je 10.00T, s ukupnom količinom od 9999990062593.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 305.07K.