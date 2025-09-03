Više o JEX

JEX Informacije o cijeni

JEX Službena web stranica

JEX Tokenomija

JEX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

JEXchange Logotip

JEXchange Cijena (JEX)

Neuvršten

1 JEX u USD cijena uživo:

$0.0015765
$0.0015765$0.0015765
+3.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena JEXchange (JEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:24:47 (UTC+8)

JEXchange (JEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00150418
$ 0.00150418$ 0.00150418
24-satna najniža cijena
$ 0.00158326
$ 0.00158326$ 0.00158326
24-satna najviša cijena

$ 0.00150418
$ 0.00150418$ 0.00150418

$ 0.00158326
$ 0.00158326$ 0.00158326

$ 0.00959624
$ 0.00959624$ 0.00959624

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+3.99%

-4.18%

-4.18%

JEXchange (JEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0015765. Tijekom protekla 24 sata, JEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150418 i najviše cijene $ 0.00158326, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JEX je $ 0.00959624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JEX se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +3.99% u posljednjih 24 sata i -4.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JEXchange (JEX)

$ 284.50K
$ 284.50K$ 284.50K

--
----

$ 284.50K
$ 284.50K$ 284.50K

180.46M
180.46M 180.46M

180,459,746.0
180,459,746.0 180,459,746.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JEXchange je $ 284.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JEX je 180.46M, s ukupnom količinom od 180459746.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 284.50K.

JEXchange (JEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JEXchange u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JEXchange u USD iznosila je $ -0.0000160348.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JEXchange u USD iznosila je $ +0.0002617964.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JEXchange u USD iznosila je $ +0.0002317823323170639.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.99%
30 dana$ -0.0000160348-1.01%
60 dana$ +0.0002617964+16.61%
90 dana$ +0.0002317823323170639+17.24%

Što je JEXchange (JEX)

JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs JEXchange (JEX)

Službena web-stranica

JEXchange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JEXchange (JEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JEXchange (JEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JEXchange.

Provjerite JEXchange predviđanje cijene sada!

JEX u lokalnim valutama

JEXchange (JEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JEXchange (JEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JEXchange (JEX)

Koliko JEXchange (JEX) vrijedi danas?
Cijena JEX uživo u USD je 0.0015765 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JEX u USD?
Trenutačna cijena JEX u USD je $ 0.0015765. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JEXchange?
Tržišna kapitalizacija za JEX je $ 284.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JEX?
Količina u optjecaju za JEX je 180.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JEX?
JEX je postigao ATH cijenu od 0.00959624 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JEX?
JEX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JEX?
24-satni obujam trgovanja za JEX je -- USD.
Hoće li JEX još narasti ove godine?
JEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:24:47 (UTC+8)

JEXchange (JEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.