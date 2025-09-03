JEXchange (JEX) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00150418
24-satna najviša cijena $ 0.00158326
Najviša cijena ikada $ 0.00959624
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.17%
Promjena cijene (1D) +3.99%
Promjena cijene (7D) -4.18%

JEXchange (JEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0015765. Tijekom protekla 24 sata, JEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150418 i najviše cijene $ 0.00158326, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JEX je $ 0.00959624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JEX se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +3.99% u posljednjih 24 sata i -4.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JEXchange (JEX)

Tržišna kapitalizacija $ 284.50K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 284.50K
Količina u optjecaju 180.46M
Ukupna količina 180,459,746.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JEXchange je $ 284.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JEX je 180.46M, s ukupnom količinom od 180459746.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 284.50K.