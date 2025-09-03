Jewels Da Goat Cijena (JEWELS)
Jewels Da Goat (JEWELS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JEWELStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JEWELS je $ 0.0073292, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JEWELS se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +3.41% u posljednjih 24 sata i +10.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Jewels Da Goat je $ 26.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JEWELS je 998.91M, s ukupnom količinom od 998906956.7965. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.35K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jewels Da Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jewels Da Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jewels Da Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jewels Da Goat u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+3.41%
|30 dana
|$ 0
|+2.91%
|60 dana
|$ 0
|+14.65%
|90 dana
|$ 0
|--
Jewels holds a special place in the heart of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, as the second goat to be rescued and rehabilitated by this beloved sanctuary. P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, known for its mission to rescue and care for animals in need, has become a safe haven for countless animals, offering them a chance to heal, grow, and thrive. Jewels’ journey to the farm is a testament to the unwavering dedication and compassion of the farm's caretakers, who work tirelessly to provide a better life for every animal that comes through their doors. Before coming to the farm, Jewels had a difficult and uncertain life. She was found in an area where goats were often neglected, wandering without proper care, food, or shelter. Like many animals in similar situations, Jewels was weak, malnourished, and in desperate need of medical attention. It was during this challenging time that P'Nuts the Squirrels Freedom Farm stepped in to provide a lifeline. After her rescue, Jewels was brought to the farm, where she was immediately given the medical care, nourishment, and attention she so desperately needed. At P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, Jewels was given the time and space to heal. The farm’s staff worked closely with veterinarians to ensure her physical recovery, while also focusing on her emotional well-being. She was slowly integrated into the farm’s close-knit community of animals, learning to trust humans and other animals again. This process of rehabilitation took time, but the farm’s nurturing environment proved to be the perfect place for Jewels to regain her strength and confidence. As Jewels settled into her new home, she became a symbol of resilience and hope. Her transformation from a lost, neglected goat to a strong, confident animal was nothing short of remarkable. Her journey was a reminder of the importance of compassion, as well as the power of second chances. Jewels’ story touched the hearts of everyone who encountered her, inspiring others to support the mission of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm. Today, Jewels continues to live at P'Nuts, where she enjoys the company of other rescued animals and the love of the farm’s devoted staff. She is a beloved figure at the farm, embodying the sanctuary's mission of providing a safe, loving environment for animals in need. Jewels’ story is a shining example of the difference that a caring community can make in the life of an animal, offering hope and healing to those who need it most.
