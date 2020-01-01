JETT CRYPTO (JETT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JETT CRYPTO (JETT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JETT CRYPTO (JETT) Informacije Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Službena web stranica: https://jettcrypto.in/ Bijela knjiga: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf Kupi JETT odmah!

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JETT CRYPTO (JETT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.26M $ 9.26M $ 9.26M Povijesni maksimum: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Povijesni minimum: $ 0.083634 $ 0.083634 $ 0.083634 Trenutna cijena: $ 0.092605 $ 0.092605 $ 0.092605 Saznajte više o cijeni JETT CRYPTO (JETT)

JETT CRYPTO (JETT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JETT CRYPTO (JETT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JETT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JETT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JETT tokena, istražite JETT cijenu tokena uživo!

