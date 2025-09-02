JETT CRYPTO (JETT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.090895 $ 0.090895 $ 0.090895 24-satna najniža cijena $ 0.0934 $ 0.0934 $ 0.0934 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.090895$ 0.090895 $ 0.090895 24-satna najviša cijena $ 0.0934$ 0.0934 $ 0.0934 Najviša cijena ikada $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Najniža cijena $ 0.083634$ 0.083634 $ 0.083634 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) +0.33% Promjena cijene (7D) -0.21% Promjena cijene (7D) -0.21%

JETT CRYPTO (JETT) cijena u stvarnom vremenu je $0.093003. Tijekom protekla 24 sata, JETTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.090895 i najviše cijene $ 0.0934, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JETT je $ 1.048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.083634.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JETT se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JETT CRYPTO (JETT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.32M$ 9.32M $ 9.32M Količina u optjecaju 28.77M 28.77M 28.77M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JETT CRYPTO je $ 2.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JETT je 28.77M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.32M.