Jetcat (JETCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jetcat (JETCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jetcat (JETCAT) Informacije Jetcat is a community token that is built under the Solana Blockchain ecosystem.Moreover,we are looking forward to make waves in the crypto ocean...And the team behind it are willingly to take the project more further to over $1billion Market cap in 6months, The team responsible for jetcat are highly making waves on both monetary aspects for aggressive marketing,promotions and publicity in any means to see the project grow successfully. Službena web stranica: https://jetcat.cc/ Kupi JETCAT odmah!

Jetcat (JETCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jetcat (JETCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.14K $ 15.14K $ 15.14K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.82K $ 16.82K $ 16.82K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Jetcat (JETCAT)

Jetcat (JETCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jetcat (JETCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JETCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JETCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JETCAT tokena, istražite JETCAT cijenu tokena uživo!

JETCAT Predviđanje cijene

