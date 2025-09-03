Jetcat (JETCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.22% Promjena cijene (1D) +4.05% Promjena cijene (7D) +6.38% Promjena cijene (7D) +6.38%

Jetcat (JETCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JETCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JETCAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JETCAT se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, +4.05% u posljednjih 24 sata i +6.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jetcat (JETCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 15.78K$ 15.78K $ 15.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 999,995,732.31 999,995,732.31 999,995,732.31

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jetcat je $ 15.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JETCAT je 900.00M, s ukupnom količinom od 999995732.31. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.54K.