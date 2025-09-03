JET (JET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.738315$ 0.738315 $ 0.738315 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +226.89% Promjena cijene (7D) +226.89%

JET (JET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JET je $ 0.738315, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +226.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JET (JET)

Tržišna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 170.00K$ 170.00K $ 170.00K Količina u optjecaju 156.26M 156.26M 156.26M Ukupna količina 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JET je $ 15.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JET je 156.26M, s ukupnom količinom od 1700000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.00K.