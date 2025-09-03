Više o JES

jes Cijena (JES)

Neuvršten

1 JES u USD cijena uživo:

--
----
+2.60%1D
Grafikon aktualnih cijena jes (JES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:02:50 (UTC+8)

jes (JES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000546
24-satna najniža cijena
$ 0.00000567
24-satna najviša cijena

$ 0.00000546
$ 0.00000567
$ 0.00035101
$ 0.00000323
--

+2.68%

+11.60%

+11.60%

jes (JES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000563. Tijekom protekla 24 sata, JEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000546 i najviše cijene $ 0.00000567, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JES je $ 0.00035101, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JES se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i +11.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu jes (JES)

$ 5.58K
--
$ 5.58K
992.02M
992,017,026.758709
Trenutačna tržišna kapitalizacija jes je $ 5.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JES je 992.02M, s ukupnom količinom od 992017026.758709. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.58K.

jes (JES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz jes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz jes u USD iznosila je $ +0.0000007116.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz jes u USD iznosila je $ +0.0000019400.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz jes u USD iznosila je $ +0.0000012602917420202196.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.68%
30 dana$ +0.0000007116+12.64%
60 dana$ +0.0000019400+34.46%
90 dana$ +0.0000012602917420202196+28.84%

Što je jes (JES)

straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs jes (JES)

jes Predviđanje cijene (USD)

Koliko će jes (JES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših jes (JES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za jes.

Provjerite jes predviđanje cijene sada!

JES u lokalnim valutama

jes (JES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike jes (JES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o jes (JES)

Koliko jes (JES) vrijedi danas?
Cijena JES uživo u USD je 0.00000563 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JES u USD?
Trenutačna cijena JES u USD je $ 0.00000563. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija jes?
Tržišna kapitalizacija za JES je $ 5.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JES?
Količina u optjecaju za JES je 992.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JES?
JES je postigao ATH cijenu od 0.00035101 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JES?
JES je vidio ATL cijenu od 0.00000323 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JES?
24-satni obujam trgovanja za JES je -- USD.
Hoće li JES još narasti ove godine?
JES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:02:50 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.