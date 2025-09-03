jes (JES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000546 24-satna najniža cijena $ 0.00000567 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00035101 Najniža cijena $ 0.00000323 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.68% Promjena cijene (7D) +11.60%

jes (JES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000563. Tijekom protekla 24 sata, JEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000546 i najviše cijene $ 0.00000567, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JES je $ 0.00035101, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JES se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i +11.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu jes (JES)

Tržišna kapitalizacija $ 5.58K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.58K Količina u optjecaju 992.02M Ukupna količina 992,017,026.758709

Trenutačna tržišna kapitalizacija jes je $ 5.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JES je 992.02M, s ukupnom količinom od 992017026.758709. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.58K.