jeo rogen (ROGEN) Informacije Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Službena web stranica: https://jeorogensol.xyz Kupi ROGEN odmah!

jeo rogen (ROGEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za jeo rogen (ROGEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 490.98K $ 490.98K $ 490.98K Ukupna količina: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Količina u optjecaju: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 490.98K $ 490.98K $ 490.98K Povijesni maksimum: $ 0.00191537 $ 0.00191537 $ 0.00191537 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00049412 $ 0.00049412 $ 0.00049412 Saznajte više o cijeni jeo rogen (ROGEN)

jeo rogen (ROGEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike jeo rogen (ROGEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROGEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROGEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROGEN tokena, istražite ROGEN cijenu tokena uživo!

