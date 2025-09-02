jeo rogen (ROGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00191537 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) +3.21% Promjena cijene (7D) -3.05%

jeo rogen (ROGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROGEN je $ 0.00191537, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROGEN se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +3.21% u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu jeo rogen (ROGEN)

Tržišna kapitalizacija $ 497.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 497.38K Količina u optjecaju 999.01M Ukupna količina 999,005,393.27478

Trenutačna tržišna kapitalizacija jeo rogen je $ 497.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROGEN je 999.01M, s ukupnom količinom od 999005393.27478. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 497.38K.