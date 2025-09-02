Više o BODEN

Jeo Boden Logotip

Jeo Boden Cijena (BODEN)

Neuvršten

1 BODEN u USD cijena uživo:

$0.00245384
$0.00245384$0.00245384
-4.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Jeo Boden (BODEN)
Jeo Boden (BODEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00240027
$ 0.00240027$ 0.00240027
24-satna najniža cijena
$ 0.00256404
$ 0.00256404$ 0.00256404
24-satna najviša cijena

$ 0.00240027
$ 0.00240027$ 0.00240027

$ 0.00256404
$ 0.00256404$ 0.00256404

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.00175942
$ 0.00175942$ 0.00175942

-0.21%

-3.93%

+2.04%

+2.04%

Jeo Boden (BODEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00246314. Tijekom protekla 24 sata, BODENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00240027 i najviše cijene $ 0.00256404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BODEN je $ 1.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00175942.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BODEN se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -3.93% u posljednjih 24 sata i +2.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jeo Boden (BODEN)

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

690.33M
690.33M 690.33M

690,325,163.0
690,325,163.0 690,325,163.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jeo Boden je $ 1.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BODEN je 690.33M, s ukupnom količinom od 690325163.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.

Jeo Boden (BODEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jeo Boden u USD iznosila je $ -0.000100904373469803.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jeo Boden u USD iznosila je $ -0.0000662537.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jeo Boden u USD iznosila je $ -0.0006676966.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jeo Boden u USD iznosila je $ -0.0008040791946561285.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000100904373469803-3.93%
30 dana$ -0.0000662537-2.68%
60 dana$ -0.0006676966-27.10%
90 dana$ -0.0008040791946561285-24.61%

Što je Jeo Boden (BODEN)

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

Resurs Jeo Boden (BODEN)

Službena web-stranica

Jeo Boden Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jeo Boden (BODEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jeo Boden (BODEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jeo Boden.

Provjerite Jeo Boden predviđanje cijene sada!

BODEN u lokalnim valutama

Jeo Boden (BODEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jeo Boden (BODEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BODEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jeo Boden (BODEN)

Koliko Jeo Boden (BODEN) vrijedi danas?
Cijena BODEN uživo u USD je 0.00246314 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BODEN u USD?
Trenutačna cijena BODEN u USD je $ 0.00246314. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jeo Boden?
Tržišna kapitalizacija za BODEN je $ 1.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BODEN?
Količina u optjecaju za BODEN je 690.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BODEN?
BODEN je postigao ATH cijenu od 1.04 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BODEN?
BODEN je vidio ATL cijenu od 0.00175942 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BODEN?
24-satni obujam trgovanja za BODEN je -- USD.
Hoće li BODEN još narasti ove godine?
BODEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BODEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
