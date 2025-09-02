Jeo Boden (BODEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00240027 $ 0.00240027 $ 0.00240027 24-satna najniža cijena $ 0.00256404 $ 0.00256404 $ 0.00256404 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00240027$ 0.00240027 $ 0.00240027 24-satna najviša cijena $ 0.00256404$ 0.00256404 $ 0.00256404 Najviša cijena ikada $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Najniža cijena $ 0.00175942$ 0.00175942 $ 0.00175942 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -3.93% Promjena cijene (7D) +2.04% Promjena cijene (7D) +2.04%

Jeo Boden (BODEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00246314. Tijekom protekla 24 sata, BODENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00240027 i najviše cijene $ 0.00256404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BODEN je $ 1.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00175942.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BODEN se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -3.93% u posljednjih 24 sata i +2.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jeo Boden (BODEN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Količina u optjecaju 690.33M 690.33M 690.33M Ukupna količina 690,325,163.0 690,325,163.0 690,325,163.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jeo Boden je $ 1.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BODEN je 690.33M, s ukupnom količinom od 690325163.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.