Jenna (JENNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0012333$ 0.0012333 $ 0.0012333 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.16% Promjena cijene (7D) +3.60% Promjena cijene (7D) +3.60%

Jenna (JENNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JENNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JENNA je $ 0.0012333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JENNA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i +3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jenna (JENNA)

Tržišna kapitalizacija $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Količina u optjecaju 949.64M 949.64M 949.64M Ukupna količina 999,620,640.783394 999,620,640.783394 999,620,640.783394

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jenna je $ 13.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JENNA je 949.64M, s ukupnom količinom od 999620640.783394. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.16K.