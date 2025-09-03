Više o JENNA

Jenna Logotip

Jenna Cijena (JENNA)

Neuvršten

1 JENNA u USD cijena uživo:

-1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Jenna (JENNA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:05:56 (UTC+8)

Jenna (JENNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.0012333
$ 0.0012333$ 0.0012333

-1.16%

+3.60%

+3.60%

Jenna (JENNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JENNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JENNA je $ 0.0012333, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JENNA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.16% u posljednjih 24 sata i +3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jenna (JENNA)

$ 13.45K
$ 13.45K$ 13.45K

$ 14.16K
$ 14.16K$ 14.16K

949.64M
949.64M 949.64M

999,620,640.783394
999,620,640.783394 999,620,640.783394

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jenna je $ 13.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JENNA je 949.64M, s ukupnom količinom od 999620640.783394. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.16K.

Jenna (JENNA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jenna u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jenna u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jenna u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jenna u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.16%
30 dana$ 0+13.79%
60 dana$ 0-13.59%
90 dana$ 0--

Što je Jenna (JENNA)

Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Jenna (JENNA)

Službena web-stranica

Jenna Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jenna (JENNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jenna (JENNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jenna.

Provjerite Jenna predviđanje cijene sada!

JENNA u lokalnim valutama

Jenna (JENNA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jenna (JENNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JENNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jenna (JENNA)

Koliko Jenna (JENNA) vrijedi danas?
Cijena JENNA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JENNA u USD?
Trenutačna cijena JENNA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jenna?
Tržišna kapitalizacija za JENNA je $ 13.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JENNA?
Količina u optjecaju za JENNA je 949.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JENNA?
JENNA je postigao ATH cijenu od 0.0012333 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JENNA?
JENNA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JENNA?
24-satni obujam trgovanja za JENNA je -- USD.
Hoće li JENNA još narasti ove godine?
JENNA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JENNA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:05:56 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

