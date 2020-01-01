Jellyverse (JLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jellyverse (JLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jellyverse (JLY) Informacije Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY. Službena web stranica: https://jellyverse.org/ Bijela knjiga: https://app.jellyverse.org/whitepaper-jellyverse-june-2024.pdf Kupi JLY odmah!

Jellyverse (JLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jellyverse (JLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 621.78K $ 621.78K $ 621.78K Ukupna količina: $ 505.65M $ 505.65M $ 505.65M Količina u optjecaju: $ 294.38M $ 294.38M $ 294.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Povijesni maksimum: $ 0.134589 $ 0.134589 $ 0.134589 Povijesni minimum: $ 0.00208784 $ 0.00208784 $ 0.00208784 Trenutna cijena: $ 0.00211216 $ 0.00211216 $ 0.00211216 Saznajte više o cijeni Jellyverse (JLY)

Jellyverse (JLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jellyverse (JLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JLY tokena, istražite JLY cijenu tokena uživo!

