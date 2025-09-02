Jellyverse (JLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00211249 $ 0.00211249 $ 0.00211249 24-satna najniža cijena $ 0.00221361 $ 0.00221361 $ 0.00221361 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00211249$ 0.00211249 $ 0.00211249 24-satna najviša cijena $ 0.00221361$ 0.00221361 $ 0.00221361 Najviša cijena ikada $ 0.134589$ 0.134589 $ 0.134589 Najniža cijena $ 0.00211249$ 0.00211249 $ 0.00211249 Promjena cijene (1H) -1.17% Promjena cijene (1D) -0.63% Promjena cijene (7D) -3.73% Promjena cijene (7D) -3.73%

Jellyverse (JLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0021877. Tijekom protekla 24 sata, JLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00211249 i najviše cijene $ 0.00221361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JLY je $ 0.134589, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00211249.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JLY se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -3.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jellyverse (JLY)

Tržišna kapitalizacija $ 638.94K$ 638.94K $ 638.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Količina u optjecaju 292.15M 292.15M 292.15M Ukupna količina 503,300,955.5794059 503,300,955.5794059 503,300,955.5794059

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jellyverse je $ 638.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JLY je 292.15M, s ukupnom količinom od 503300955.5794059. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.