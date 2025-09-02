Više o JLY

JLY Informacije o cijeni

JLY Bijela knjiga

JLY Službena web stranica

JLY Tokenomija

JLY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Jellyverse Logotip

Jellyverse Cijena (JLY)

Neuvršten

1 JLY u USD cijena uživo:

$0.0021877
$0.0021877$0.0021877
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Jellyverse (JLY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:03:40 (UTC+8)

Jellyverse (JLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00211249
$ 0.00211249$ 0.00211249
24-satna najniža cijena
$ 0.00221361
$ 0.00221361$ 0.00221361
24-satna najviša cijena

$ 0.00211249
$ 0.00211249$ 0.00211249

$ 0.00221361
$ 0.00221361$ 0.00221361

$ 0.134589
$ 0.134589$ 0.134589

$ 0.00211249
$ 0.00211249$ 0.00211249

-1.17%

-0.63%

-3.73%

-3.73%

Jellyverse (JLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0021877. Tijekom protekla 24 sata, JLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00211249 i najviše cijene $ 0.00221361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JLY je $ 0.134589, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00211249.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JLY se promijenio za -1.17% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -3.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jellyverse (JLY)

$ 638.94K
$ 638.94K$ 638.94K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

292.15M
292.15M 292.15M

503,300,955.5794059
503,300,955.5794059 503,300,955.5794059

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jellyverse je $ 638.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JLY je 292.15M, s ukupnom količinom od 503300955.5794059. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.

Jellyverse (JLY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jellyverse u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jellyverse u USD iznosila je $ -0.0005052270.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jellyverse u USD iznosila je $ -0.0007742526.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jellyverse u USD iznosila je $ -0.000538838109006837.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.63%
30 dana$ -0.0005052270-23.09%
60 dana$ -0.0007742526-35.39%
90 dana$ -0.000538838109006837-19.76%

Što je Jellyverse (JLY)

Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Jellyverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jellyverse (JLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jellyverse (JLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jellyverse.

Provjerite Jellyverse predviđanje cijene sada!

JLY u lokalnim valutama

Jellyverse (JLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jellyverse (JLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jellyverse (JLY)

Koliko Jellyverse (JLY) vrijedi danas?
Cijena JLY uživo u USD je 0.0021877 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JLY u USD?
Trenutačna cijena JLY u USD je $ 0.0021877. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jellyverse?
Tržišna kapitalizacija za JLY je $ 638.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JLY?
Količina u optjecaju za JLY je 292.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JLY?
JLY je postigao ATH cijenu od 0.134589 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JLY?
JLY je vidio ATL cijenu od 0.00211249 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JLY?
24-satni obujam trgovanja za JLY je -- USD.
Hoće li JLY još narasti ove godine?
JLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:03:40 (UTC+8)

Jellyverse (JLY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.