JELLY AI Logotip

JELLY AI Cijena (JAI)

Neuvršten

1 JAI u USD cijena uživo:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena JELLY AI (JAI)
JELLY AI (JAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.02%

-6.23%

-6.23%

JELLY AI (JAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -6.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JELLY AI (JAI)

$ 32.63K
$ 32.63K$ 32.63K

--
----

$ 32.63K
$ 32.63K$ 32.63K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija JELLY AI je $ 32.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAI je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.63K.

JELLY AI (JAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz JELLY AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz JELLY AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz JELLY AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz JELLY AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.02%
30 dana$ 0-1.75%
60 dana$ 0+6.33%
90 dana$ 0--

Što je JELLY AI (JAI)

Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs JELLY AI (JAI)

Službena web-stranica

JELLY AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JELLY AI (JAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JELLY AI (JAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JELLY AI.

Provjerite JELLY AI predviđanje cijene sada!

JAI u lokalnim valutama

JELLY AI (JAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JELLY AI (JAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JELLY AI (JAI)

Koliko JELLY AI (JAI) vrijedi danas?
Cijena JAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JAI u USD?
Trenutačna cijena JAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JELLY AI?
Tržišna kapitalizacija za JAI je $ 32.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JAI?
Količina u optjecaju za JAI je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JAI?
JAI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JAI?
JAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JAI?
24-satni obujam trgovanja za JAI je -- USD.
Hoće li JAI još narasti ove godine?
JAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.