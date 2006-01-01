Jellification (JELLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jellification (JELLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jellification (JELLY) Informacije Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let's make crypto more fun together with Jellification! Službena web stranica: https://jellification.com

Jellification (JELLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jellification (JELLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Ukupna količina: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Količina u optjecaju: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Jellification (JELLY)

Jellification (JELLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jellification (JELLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JELLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JELLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JELLY tokena, istražite JELLY cijenu tokena uživo!

