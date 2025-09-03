Jellification (JELLY) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -0.08%

Jellification (JELLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JELLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JELLY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JELLY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jellification (JELLY)

Tržišna kapitalizacija $ 6.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.20K Količina u optjecaju 999.08M Ukupna količina 999,077,536.65738

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jellification je $ 6.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JELLY je 999.08M, s ukupnom količinom od 999077536.65738. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.20K.