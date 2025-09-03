JellfFishCoin (JELLYFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.62% Promjena cijene (1D) +1.19% Promjena cijene (7D) -1.45% Promjena cijene (7D) -1.45%

JellfFishCoin (JELLYFC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JELLYFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JELLYFC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JELLYFC se promijenio za -1.62% u posljednjih sat vremena, +1.19% u posljednjih 24 sata i -1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JellfFishCoin (JELLYFC)

Tržišna kapitalizacija $ 80.53K$ 80.53K $ 80.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.53K$ 80.53K $ 80.53K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,960,147.723181 999,960,147.723181 999,960,147.723181

Trenutačna tržišna kapitalizacija JellfFishCoin je $ 80.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JELLYFC je 999.96M, s ukupnom količinom od 999960147.723181. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.53K.