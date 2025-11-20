Jeeteroo Cijena danas

Trenutačna cijena Jeeteroo (JEET) danas je --, s promjenom od 3.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JEET u USD je -- po JEET.

Jeeteroo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 92,647, s količinom u optjecaju od 309.13M JEET. Tijekom posljednja 24 sata, JEET trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00139124, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, JEET se kretao +0.14% u posljednjem satu i -19.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Jeeteroo (JEET)

Tržišna kapitalizacija $ 92.65K$ 92.65K $ 92.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 299.52K$ 299.52K $ 299.52K Količina u optjecaju 309.13M 309.13M 309.13M Ukupna količina 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

