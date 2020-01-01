Javsphere (JAV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Javsphere (JAV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Javsphere (JAV) Informacije

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

Službena web stranica:
https://leveragex.trade
Bijela knjiga:
https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper

Javsphere (JAV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Javsphere (JAV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.20M
Ukupna količina:
$ 806.53M
Količina u optjecaju:
$ 274.72M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.53M
Povijesni maksimum:
$ 0.405124
Povijesni minimum:
$ 0.00436197
Trenutna cijena:
$ 0.00438047
Javsphere (JAV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Javsphere (JAV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj JAV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja JAV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku JAV tokena, istražite JAV cijenu tokena uživo!

mc_how_why_title
Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.