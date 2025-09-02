Javsphere (JAV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00448692 24-satna najniža cijena $ 0.00469827 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.405124 Najniža cijena $ 0.00448692 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -2.31% Promjena cijene (7D) -11.08%

Javsphere (JAV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00458052. Tijekom protekla 24 sata, JAVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00448692 i najviše cijene $ 0.00469827, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAV je $ 0.405124, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00448692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAV se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -2.31% u posljednjih 24 sata i -11.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Javsphere (JAV)

Tržišna kapitalizacija $ 1.26M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.69M Količina u optjecaju 274.48M Ukupna količina 806,528,426.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Javsphere je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAV je 274.48M, s ukupnom količinom od 806528426.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.69M.