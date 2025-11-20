Javlis Cijena danas

Trenutačna cijena Javlis (JAVLIS) danas je $ 0.00031624, s promjenom od 0.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JAVLIS u USD je $ 0.00031624 po JAVLIS.

Javlis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 286,076, s količinom u optjecaju od 904.61M JAVLIS. Tijekom posljednja 24 sata, JAVLIS trgovao je između $ 0.00030287 (niska) i $ 0.00032639 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00133477, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00019973.

U kratkoročnim performansama, JAVLIS se kretao -0.48% u posljednjem satu i -29.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Javlis (JAVLIS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Javlis je $ 286.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAVLIS je 904.61M, s ukupnom količinom od 904610625.6403859. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 286.08K.