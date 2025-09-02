Jatevo (JTVO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00583512$ 0.00583512 $ 0.00583512 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +4.20% Promjena cijene (1D) +20.66% Promjena cijene (7D) +85.16% Promjena cijene (7D) +85.16%

Jatevo (JTVO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JTVOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JTVO je $ 0.00583512, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JTVO se promijenio za +4.20% u posljednjih sat vremena, +20.66% u posljednjih 24 sata i +85.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jatevo (JTVO)

Tržišna kapitalizacija $ 361.33K$ 361.33K $ 361.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 361.33K$ 361.33K $ 361.33K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,968,583.9269187 999,968,583.9269187 999,968,583.9269187

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jatevo je $ 361.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JTVO je 999.97M, s ukupnom količinom od 999968583.9269187. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 361.33K.