jAsset jUSD Cijena danas

Trenutačna cijena jAsset jUSD (JUSD) danas je $ 0.977413, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JUSD u USD je $ 0.977413 po JUSD.

jAsset jUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 631,886, s količinom u optjecaju od 648.82K JUSD. Tijekom posljednja 24 sata, JUSD trgovao je između $ 0.957691 (niska) i $ 0.984412 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.062, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.35345.

U kratkoročnim performansama, JUSD se kretao -0.06% u posljednjem satu i -2.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu jAsset jUSD (JUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 631.89K$ 631.89K $ 631.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 631.89K$ 631.89K $ 631.89K Količina u optjecaju 648.82K 648.82K 648.82K Ukupna količina 648,821.7046228959 648,821.7046228959 648,821.7046228959

Trenutačna tržišna kapitalizacija jAsset jUSD je $ 631.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JUSD je 648.82K, s ukupnom količinom od 648821.7046228959. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 631.89K.