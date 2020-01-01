Jarvis AI (JARVIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jarvis AI (JARVIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jarvis AI (JARVIS) Informacije is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Službena web stranica: https://jarvis.fun/ Bijela knjiga: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf Kupi JARVIS odmah!

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jarvis AI (JARVIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.85K $ 11.85K $ 11.85K Ukupna količina: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Količina u optjecaju: $ 969.70M $ 969.70M $ 969.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.21K $ 12.21K $ 12.21K Povijesni maksimum: $ 0.00264783 $ 0.00264783 $ 0.00264783 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Jarvis AI (JARVIS)

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jarvis AI (JARVIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JARVIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JARVIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JARVIS tokena, istražite JARVIS cijenu tokena uživo!

JARVIS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JARVIS? Naša JARVIS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JARVIS predviđanje cijene tokena odmah!

