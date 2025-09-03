Jarvis AI (JARVIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00264783$ 0.00264783 $ 0.00264783 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.84% Promjena cijene (7D) -0.84%

Jarvis AI (JARVIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JARVIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JARVIS je $ 0.00264783, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JARVIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jarvis AI (JARVIS)

Tržišna kapitalizacija $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K Količina u optjecaju 969.70M 969.70M 969.70M Ukupna količina 999,623,966.165821 999,623,966.165821 999,623,966.165821

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jarvis AI je $ 11.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JARVIS je 969.70M, s ukupnom količinom od 999623966.165821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.12K.