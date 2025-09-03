Više o JARVIS

Jarvis AI Logotip

Jarvis AI Cijena (JARVIS)

Neuvršten

1 JARVIS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Jarvis AI (JARVIS)
Jarvis AI (JARVIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264783
$ 0.00264783$ 0.00264783

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.84%

-0.84%

Jarvis AI (JARVIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JARVIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JARVIS je $ 0.00264783, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JARVIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jarvis AI (JARVIS)

$ 11.75K
$ 11.75K$ 11.75K

--
----

$ 12.12K
$ 12.12K$ 12.12K

969.70M
969.70M 969.70M

999,623,966.165821
999,623,966.165821 999,623,966.165821

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jarvis AI je $ 11.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JARVIS je 969.70M, s ukupnom količinom od 999623966.165821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.12K.

Jarvis AI (JARVIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Jarvis AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Jarvis AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Jarvis AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Jarvis AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-10.98%
60 dana$ 0-16.97%
90 dana$ 0--

Što je Jarvis AI (JARVIS)

is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals

Jarvis AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jarvis AI (JARVIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jarvis AI (JARVIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jarvis AI.

Provjerite Jarvis AI predviđanje cijene sada!

JARVIS u lokalnim valutama

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jarvis AI (JARVIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JARVIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jarvis AI (JARVIS)

Koliko Jarvis AI (JARVIS) vrijedi danas?
Cijena JARVIS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JARVIS u USD?
Trenutačna cijena JARVIS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jarvis AI?
Tržišna kapitalizacija za JARVIS je $ 11.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JARVIS?
Količina u optjecaju za JARVIS je 969.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JARVIS?
JARVIS je postigao ATH cijenu od 0.00264783 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JARVIS?
JARVIS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JARVIS?
24-satni obujam trgovanja za JARVIS je -- USD.
Hoće li JARVIS još narasti ove godine?
JARVIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JARVIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.