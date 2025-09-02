Jarvis (JARVIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03169374 $ 0.03169374 $ 0.03169374 24-satna najniža cijena $ 0.03292336 $ 0.03292336 $ 0.03292336 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03169374$ 0.03169374 $ 0.03169374 24-satna najviša cijena $ 0.03292336$ 0.03292336 $ 0.03292336 Najviša cijena ikada $ 0.120785$ 0.120785 $ 0.120785 Najniža cijena $ 0.01617041$ 0.01617041 $ 0.01617041 Promjena cijene (1H) -1.74% Promjena cijene (1D) -2.02% Promjena cijene (7D) -5.92% Promjena cijene (7D) -5.92%

Jarvis (JARVIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.03219508. Tijekom protekla 24 sata, JARVIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.03169374 i najviše cijene $ 0.03292336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JARVIS je $ 0.120785, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01617041.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JARVIS se promijenio za -1.74% u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i -5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jarvis (JARVIS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Količina u optjecaju 42.00M 42.00M 42.00M Ukupna količina 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jarvis je $ 1.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JARVIS je 42.00M, s ukupnom količinom od 42000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.38M.