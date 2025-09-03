Više o JAPAN

Japan Coin Logotip

Japan Coin Cijena (JAPAN)

Neuvršten

1 JAPAN u USD cijena uživo:

+1.90%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Japan Coin (JAPAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:05:19 (UTC+8)

Japan Coin (JAPAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00005508
24-satna najniža cijena
$ 0.00005913
24-satna najviša cijena

$ 0.00005508
$ 0.00005913
$ 0.00189953
$ 0.00001936
-1.14%

+1.94%

-5.89%

-5.89%

Japan Coin (JAPAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005764. Tijekom protekla 24 sata, JAPANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005508 i najviše cijene $ 0.00005913, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAPAN je $ 0.00189953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001936.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAPAN se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i -5.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Japan Coin (JAPAN)

$ 57.39K
--
$ 57.39K
999.75M
999,746,965.983121
Trenutačna tržišna kapitalizacija Japan Coin je $ 57.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAPAN je 999.75M, s ukupnom količinom od 999746965.983121. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.39K.

Japan Coin (JAPAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Japan Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Japan Coin u USD iznosila je $ +0.0000873037.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Japan Coin u USD iznosila je $ +0.0000751623.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Japan Coin u USD iznosila je $ +0.000027011646887959126.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.94%
30 dana$ +0.0000873037+151.46%
60 dana$ +0.0000751623+130.40%
90 dana$ +0.000027011646887959126+88.19%

Što je Japan Coin (JAPAN)

This is a meme coin for Japan.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Japan Coin (JAPAN)

Službena web-stranica

Japan Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Japan Coin (JAPAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Japan Coin (JAPAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Japan Coin.

Provjerite Japan Coin predviđanje cijene sada!

JAPAN u lokalnim valutama

Japan Coin (JAPAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Japan Coin (JAPAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JAPAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Japan Coin (JAPAN)

Koliko Japan Coin (JAPAN) vrijedi danas?
Cijena JAPAN uživo u USD je 0.00005764 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JAPAN u USD?
Trenutačna cijena JAPAN u USD je $ 0.00005764. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Japan Coin?
Tržišna kapitalizacija za JAPAN je $ 57.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JAPAN?
Količina u optjecaju za JAPAN je 999.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JAPAN?
JAPAN je postigao ATH cijenu od 0.00189953 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JAPAN?
JAPAN je vidio ATL cijenu od 0.00001936 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JAPAN?
24-satni obujam trgovanja za JAPAN je -- USD.
Hoće li JAPAN još narasti ove godine?
JAPAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JAPAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:05:19 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.