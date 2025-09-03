Japan Coin (JAPAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00005508 $ 0.00005508 $ 0.00005508 24-satna najniža cijena $ 0.00005913 $ 0.00005913 $ 0.00005913 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00005508$ 0.00005508 $ 0.00005508 24-satna najviša cijena $ 0.00005913$ 0.00005913 $ 0.00005913 Najviša cijena ikada $ 0.00189953$ 0.00189953 $ 0.00189953 Najniža cijena $ 0.00001936$ 0.00001936 $ 0.00001936 Promjena cijene (1H) -1.14% Promjena cijene (1D) +1.94% Promjena cijene (7D) -5.89% Promjena cijene (7D) -5.89%

Japan Coin (JAPAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005764. Tijekom protekla 24 sata, JAPANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005508 i najviše cijene $ 0.00005913, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAPAN je $ 0.00189953, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001936.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAPAN se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i -5.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Japan Coin (JAPAN)

Tržišna kapitalizacija $ 57.39K$ 57.39K $ 57.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.39K$ 57.39K $ 57.39K Količina u optjecaju 999.75M 999.75M 999.75M Ukupna količina 999,746,965.983121 999,746,965.983121 999,746,965.983121

Trenutačna tržišna kapitalizacija Japan Coin je $ 57.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JAPAN je 999.75M, s ukupnom količinom od 999746965.983121. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.39K.