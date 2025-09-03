Više o JANRO

Janro The Rat Logotip

Janro The Rat Cijena (JANRO)

Neuvršten

1 JANRO u USD cijena uživo:

--
----
+0.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Janro The Rat (JANRO)
Janro The Rat (JANRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00664208
$ 0.00664208$ 0.00664208

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.24%

+2.50%

+2.50%

Janro The Rat (JANRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JANROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JANRO je $ 0.00664208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JANRO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i +2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Janro The Rat (JANRO)

$ 55.40K
$ 55.40K$ 55.40K

--
----

$ 55.40K
$ 55.40K$ 55.40K

999.92M
999.92M 999.92M

999,918,473.496739
999,918,473.496739 999,918,473.496739

Trenutačna tržišna kapitalizacija Janro The Rat je $ 55.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JANRO je 999.92M, s ukupnom količinom od 999918473.496739. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.40K.

Janro The Rat (JANRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Janro The Rat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Janro The Rat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Janro The Rat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Janro The Rat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.24%
30 dana$ 0-13.56%
60 dana$ 0-11.28%
90 dana$ 0--

Što je Janro The Rat (JANRO)

JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.

Resurs Janro The Rat (JANRO)

Službena web-stranica

Janro The Rat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Janro The Rat (JANRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Janro The Rat (JANRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Janro The Rat.

Provjerite Janro The Rat predviđanje cijene sada!

JANRO u lokalnim valutama

Janro The Rat (JANRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Janro The Rat (JANRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JANRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Janro The Rat (JANRO)

Koliko Janro The Rat (JANRO) vrijedi danas?
Cijena JANRO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JANRO u USD?
Trenutačna cijena JANRO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Janro The Rat?
Tržišna kapitalizacija za JANRO je $ 55.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JANRO?
Količina u optjecaju za JANRO je 999.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JANRO?
JANRO je postigao ATH cijenu od 0.00664208 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JANRO?
JANRO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JANRO?
24-satni obujam trgovanja za JANRO je -- USD.
Hoće li JANRO još narasti ove godine?
JANRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JANRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
