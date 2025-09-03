Janro The Rat (JANRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00664208 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.24% Promjena cijene (7D) +2.50%

Janro The Rat (JANRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JANROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JANRO je $ 0.00664208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JANRO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i +2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Janro The Rat (JANRO)

Tržišna kapitalizacija $ 55.40K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.40K Količina u optjecaju 999.92M Ukupna količina 999,918,473.496739

Trenutačna tržišna kapitalizacija Janro The Rat je $ 55.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JANRO je 999.92M, s ukupnom količinom od 999918473.496739. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.40K.