Janny (JANNY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000212 $ 0.00000212 $ 0.00000212 24-satna najniža cijena $ 0.000010 $ 0.000010 $ 0.000010 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000212$ 0.00000212 $ 0.00000212 24-satna najviša cijena $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Najviša cijena ikada $ 0.0003571$ 0.0003571 $ 0.0003571 Najniža cijena $ 0.00000212$ 0.00000212 $ 0.00000212 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +1.66% Promjena cijene (7D) -0.22% Promjena cijene (7D) -0.22%

Janny (JANNY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000992. Tijekom protekla 24 sata, JANNYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000212 i najviše cijene $ 0.000010, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JANNY je $ 0.0003571, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000212.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JANNY se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +1.66% u posljednjih 24 sata i -0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Janny (JANNY)

Tržišna kapitalizacija $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K Količina u optjecaju 2.80B 2.80B 2.80B Ukupna količina 2,798,205,728.7157264 2,798,205,728.7157264 2,798,205,728.7157264

Trenutačna tržišna kapitalizacija Janny je $ 27.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JANNY je 2.80B, s ukupnom količinom od 2798205728.7157264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.62K.