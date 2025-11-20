Janitor Cijena danas

Trenutačna cijena Janitor (JANITOR) danas je --, s promjenom od 2.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JANITOR u USD je -- po JANITOR.

Janitor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 340,310, s količinom u optjecaju od 900.00M JANITOR. Tijekom posljednja 24 sata, JANITOR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01646713, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, JANITOR se kretao -0.23% u posljednjem satu i -11.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Janitor (JANITOR)

Tržišna kapitalizacija $ 340.31K$ 340.31K $ 340.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 378.12K$ 378.12K $ 378.12K Količina u optjecaju 900.00M 900.00M 900.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Janitor je $ 340.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JANITOR je 900.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 378.12K.