janitooor ($JANI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00241303$ 0.00241303 $ 0.00241303 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.54% Promjena cijene (7D) +7.27% Promjena cijene (7D) +7.27%

janitooor ($JANI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $JANItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $JANI je $ 0.00241303, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $JANI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i +7.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu janitooor ($JANI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija janitooor je $ 9.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $JANI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.75K.