Janet (JANET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01619013$ 0.01619013 $ 0.01619013 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +2.96% Promjena cijene (7D) +0.36% Promjena cijene (7D) +0.36%

Janet (JANET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JANETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JANET je $ 0.01619013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JANET se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i +0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Janet (JANET)

Tržišna kapitalizacija $ 104.48K$ 104.48K $ 104.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.48K$ 104.48K $ 104.48K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Janet je $ 104.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JANET je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.48K.