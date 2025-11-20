Jakpot Games Cijena danas

Trenutačna cijena Jakpot Games (JAKPOT) danas je --, s promjenom od 3.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JAKPOT u USD je -- po JAKPOT.

Jakpot Games trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,209, s količinom u optjecaju od 987.01M JAKPOT. Tijekom posljednja 24 sata, JAKPOT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00464997, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, JAKPOT se kretao -0.74% u posljednjem satu i -19.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Jakpot Games (JAKPOT)

Tržišna kapitalizacija $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K Količina u optjecaju 987.01M 987.01M 987.01M Ukupna količina 987,014,572.476999 987,014,572.476999 987,014,572.476999

