Trenutačna cijena Jake (JAKE) danas je $ 0.00000503, s promjenom od 10.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JAKE u USD je $ 0.00000503 po JAKE.

Jake trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,030.71, s količinom u optjecaju od 999.32M JAKE. Tijekom posljednja 24 sata, JAKE trgovao je između $ 0.00000456 (niska) i $ 0.00000503 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00002696, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000456.

U kratkoročnim performansama, JAKE se kretao -- u posljednjem satu i -19.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Jake (JAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.03K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.03K Količina u optjecaju 999.32M Ukupna količina 999,320,266.53567

